بايدن: ترامب يصبّ الزيت “على كلّ النيران”خدمة لـ”استراتيجية سياسية

2020/08/28 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بتأجيج أعمال العنف التي اندلعت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية، معتبراً أنّ سيّد البيت الأبيض “يصبّ الزيت على كلّ النيران” خدمة لـ”استراتيجية سياسية ليس إلا”.وقال بايدن في بيان: “قلتها بوضوح.لا مكان للعنف أو النهب أو الحرق.بتاتاً.نهائياً”.وأضاف أنّ […]

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