البرنامج الثوري البرنامج الإصلاحي: أية علاقة؟ وأي أفق؟.....2 - محمد الحنفي

2020/08/28 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي بين البرنامج الثوري، والبرنامج الإصلاحي:وإذا كان البرنامج الإصلاحي، لا يرقى إلى مستوى البرنامج الثوري، المنحاز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإنه يصير هو البرنامج، الذي يبحث عنه الممارسون للاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لدور البرنامج الإصلاحي، الذي لا يكون إلا مضللا، ولا يكون شيئا آخر، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافي ......





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