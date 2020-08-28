ترامب يوافق رسمياً على الترشح لولاية ثانية ويهاجم الديمقراطيين

2020/08/28 | 09:05 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، على الترشح لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري.وقال ترامب، في مؤتمر الحزب في حديقة البيت الأبيض: "أقبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للرئاسة".ووصف الرئيس ترامب، الديمقراطيين بـ"الراديكاليين الذين سيدمرون أسلوب الحياة الأمريكي"، كما أعرب عن اعتقاده بأن "خصمه جو بايدن سيعيد فرض …

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