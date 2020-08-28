الزوراء يغلق باب الانتقالات

2020/08/28 | 09:05 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه أعلنت إدارة الزوراء، اليوم الخميس، إكمال تعاقداتها للموسم المقبل، وغلق القائمة بشكل نهائي، بتواجد 25 لاعبا.وقال عضو الهيئة الإدارية للزوراء، عبد الرحمن رشيد، في تصريح، إن التدريبات مستمرة حاليا بشكل منفرد، ومتابعة يومية من الجهاز الفني.وأوضح أن الإدارة جددت تعاقدها مع 18 لاعبا، مثلوا الفريق في الموسم الماضي، كما أبرمت …

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