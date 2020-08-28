بافيل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/08/28 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافيل جلال طالباني، إصابته بفيروس كورونا.

وقال طالباني في بيان مقتضب تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن حالته الصحية مستقرة حالياً”.

وأضاف انه” وكأي شخص آخر قام بحجر نفسه ويطبق التعليمات الصحية، داعياً أن يساهم الجميع بمنع تفشي هذا الوباء العالمي والسيطرة على هذا الوضع وان يضعوا ايديهم بايدي بعض لمعالجة المشكلات واعمار الاقليم بشكل اكبر وتقديم خدمة اكبر لكوردستان، حسب تعبيره”.

وجدد طالباني تمنياته بـ”السلامة والصحة للجميع وان يكون الجميع محميين وبعيدين عن اي مرض او وباء”.انتهى/25

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