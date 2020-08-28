أحدث إحصائية بعدد إصابات كورونا والوفيات في العالم

2020/08/28 | 09:12 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه أظهر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ24 مليونا.ووفقاً بيانات منظمة الصحة العالمية بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الخميس 24 مليوناً و212180 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 821462 حالة وفاة.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي …

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