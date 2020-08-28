مصرف الرافدين يطلق رواتب فئة من الموظفين

2020/08/28 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.

وأشار إلى أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة ماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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