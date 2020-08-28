الياسري يعلن اعتقال المعتدين على مدير مستشفى في النجف

2020/08/28 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الخميس، اعتقال المعتدين بالضرب على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس".



وقال الياسري في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 اب 2020)، أنه "تم القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس (الامل سابقًا) الدكتور طارق الشيباني"، مؤكداً أنه تم "إيداع المعتدين التوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية".

وأظهر مقطع مصور، رصده "ناس" مجموعة من الاشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليص "الشيباني" من تحت أيدهم.

وقال مراسل "ناس"، (27 آب 2020)، إن الشيباني وهو مدير مستشفى الأمل للأوبئة الانتقالية، تعرض إلى اعتداء مساء اليوم الخميس، من قبل ذوي شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن ذوي المتوفي تجمعوا على الشيباني في باحة المشفى الخارجية، وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وتابع، أن ما تعرض له الشيباني أدى إلى رقوده في المشفى بسبب إصابته البليغة نتيجة الضرب المبرح والركل الذي تلقاه من قل المعتدين عليه.

وأشار إلى أن مدير عام صحة النجف وقائد شرطة المحافظة، توجها إلى موقع الحادث للاطلاع على أسبابه والتحقيق به.

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