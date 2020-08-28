2020/08/28 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات إسرائيلية في وقت باكر من صباح اليوم، غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفخاي أدراعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على إطلاق صواريخ من غزة.. غارات إسرائيلية على مواقع لحماس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على إطلاق صواريخ من غزة.. غارات إسرائيلية على مواقع لحماس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).