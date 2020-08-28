سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

2020/08/28 | 09:15 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، بالمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.وأكدت خلية الإعلام الأمني "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء العراقية عن سقوط ثلاثة صواريخ داخل المنطقة الخضراء.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية إن الصاروخ الذي سقط في الجادرية لم يلحق أضراراً كبيرة.



وأوضحت أن الصاروخ الأول كان قادماً من طريق "سريع الدورة".



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

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يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.

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