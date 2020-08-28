2020/08/28 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يوافق رسميا على الترشح لولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يوافق رسميا على الترشح لولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).