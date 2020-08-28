مصدر: لم يصدر أي قرار يوصي المنظمات الدولية والامم المتحدة بمغادرة نينوى

2020/08/28 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، حقيقة اتخاذ المنظمات الدولية ومكتب الامم المتحدة بمحافظة نينوى قرارا بمغادرة المحافظة الى اقليم كردستان وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة على عجلتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية على طريق موصل-اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مكاتب الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، الموجودة في محافظة نينوى، ماتزال تمارس عملها بشكل طبيعي، وقد حضر عدد من ممثليها اليوم إلى مبنى المحافظة والدوائر الأخرى لتنفيذ المشاريع المتفق عليها".

وأضاف "ما حصل هو ان كتاباً ورد إلى جميع المنظمات الدولية بالحذر من وضع نينوى، بعد الحادث الأخير الذي أدى الى اصابة موظفة تعمل في مكتب الأمم المتحدة بقضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل".

وتابع: "ولم يصدر أي قرار يوصي تلك المنظمات بمغادرة المحافظة ابداً".

وبين أن "الجهات الأمنية في محافظة نينوى، وعلى رأسها قيادة العمليات تعهدت بتوفير الحماية اللازمة، وتسهيل أمر وعمل المنظمات داخل محافظة نينوى".

وأصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، بياناً، أدانت فيه استهدف رتل تابع للأمم المتحدة بعبوة ناسفة في محافظة نينوى، شمال العراق.وقالت بلاسخارت، وفق البيان: «ندين بشدة حادث انفجار عبوة ناسفة على قافلة برنامج الأغذية العالمي في نينوى، خصوصاً أن هذا يُعيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدة التي تمسُّ الحاجةُ إليها للناس في العراق».فيما قالت نائبة الممثل الأممي الخاص/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو، وفق البيان: «تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية في كثير من الأحيان في مناطق خطرةٍ حيث يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المحتاجين، وهذه الحادثة هي تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر التي يواجهونها كل يوم».وقالت خلية الإعلام الأمني، إن موظفين إثنين في الأمم المتحدة أصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مروره قرب قرية (شاخولي) على طريق الموصل – أربيل.

واصدرت شرطة نينوى، الأربعاء (26 آب 2020)، توضيحاً بشأن انفجار عبوة ناسفة على عجلتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية، في الموصل.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية على جانب الطريق العام طريق ( موصل _ اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل انفجرت على احد العجلات التابعة لمنظمة الـ UN".وأضافت، أن "العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون احمر تم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات التحرير وان سائق العجلة توقف على جانب الطريق العام ( على الجزء الترابي يمين الطريق ) وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة مما ادى الى انفجار العبوة واصابة سائق العجلة الذي تم نقله من قبل زملائه الى المستشفى وكذلك اضرار في العجلة عليه اقتضى التنويه".

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