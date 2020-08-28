مرض مزمن يدفع رئيس الوزراء الياباني لترك منصبه

2020/08/28 | 09:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيستقيل من منصبه، مضيفة أنه يريد تجنب التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.هذا ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء إلى الصحفيين، اليوم، الساعة الثامنة، بتوقيت غرينتش.ومن المتوقع، أن يتطرق في حديثه …

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