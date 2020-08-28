الرافدين: صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

2020/08/28 | 09:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي …

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