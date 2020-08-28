الزوراء يغلق قائمته للموسم الجديد بـ 7 صفقات جديدة

2020/08/28 | 09:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارة الزوراء، إكمال تعاقداتها للموسم المقبل، وغلق القائمة بشكل نهائي، بتواجد 25 لاعبا.





وقال عضو الهيئة الإدارية للزوراء، عبد الرحمن رشيد، في تصريح صحفي، إن التدريبات مستمرة حاليا بشكل منفرد، ومتابعة يومية من الجهاز الفني.

وأوضح أن الإدارة جددت تعاقدها مع 18 لاعبا، مثلوا الفريق في الموسم الماضي، كما أبرمت 7 صفقات جديدة، وجاءت الاختيارات حسب رؤية المدرب باسم قاسم، وجهازه الفني.

وأشار إلى أن الإدارة تضع ثقتها بالمدرب وخياراته، ليكون الزوراء فريقا منافسا على اللقب، منوها بأنها تنتظر الضوء الأخضر من وزارة الصحة، لإعلان موعد التدريبات الجماعية.

عمار المسعودي

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