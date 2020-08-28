نائب يدعو وزارة الداخلية لمصادرة بيض المائدة المهرب

2020/08/28 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، من عمليات “تهريب” لبيض المائدة المستورد وإدخاله بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية، داعياً الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي لمصادرة هذا البيض ومحاسبة المتورطين بتهريبه.وقال الخفاجي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، ان “هناك عمليات تهريب ودخول كميات كبيرة من […]

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