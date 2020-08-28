2020/08/28 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

علق المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على الآثار النفسية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا بالنسبة للبشرية حول العالم.

وقال غيبريسوس خلال إفادة صحفية في جنيف إن الفيروس التاجي “أثر على الصحة النفسية للملايين من جانب القلق والخوف الذي يسببهما وكذلك تعطيل خدمات الصحة النفسية”.

وأشار غيبريسوس إلى أن “هذا الوضع ناجم عن التدابير التقييدية التي أدخلت في العديد من البلدان، وما يرتبط بذلك من غياب التفاعل بين الناس”.

ولفت إلى أن “حوالي مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية، إلا أن الرعاية الطبية الجيدة متاحة لأقلية من السكان”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تعلق على “الآثار النفسية” لكورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تعلق على “الآثار النفسية” لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).