الصحـة تدعو القضاء الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء

2020/08/28 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انتقدت وزارة الصحة والبيئة الاعتداء السافر على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس ، الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا اثناء تأديته واجبه في محافظة النجف الاشرف.وطالبت الوزارة ، في بيان الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية ان تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض ، داعية مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء .واكدت وزارة الصحة ، أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها ، داعيـة ابناء شعبنا الأبي الى مساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم ، حيث تقدم المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة./انتهى5

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