صرف رواتب مديريات التربية في بغداد والمحافظات

2020/08/28 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن البدء بعملية بصرف رواتب موظفين مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى.و في بيان للمكتب الإعلامي لمصرف الرافدين تابعته وكالة الصحافة المستقلة قال إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.فيما أضاف أن عملية الصرف ستتم من خلال أدوات الدفع الالكتروني […]

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