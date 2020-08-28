رئيس الوزراء الياباني بصدد تقديم استقالته لتدهور حالته الصحية

2020/08/28 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

ذكرت شبكة NHK اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد شينزو آبي ينوي تقديم استقالته لأسباب صحية.

وأضافت الشبكة أن خطوة آبي تأتي رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

وأكد مصدر مطلع على الموضوع أن آبي قرر الاستقالة.

وتزايدت التكهنات حول صحة آبي ومستقبل ولايته بعد أن قام بزيارتين إلى المستشفى مؤخرا.



ويعاني آبي منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

المصدر: روسيا اليوم

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