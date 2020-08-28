ترامب يوافق رسميا على الترشح لفترة رئاسية ثانية

2020/08/28 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، على الترشح لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري.وقال ترامب، في مؤتمر الحزب في حديقة البيت الأبيض: “أعزائي الأمريكيين، أوافق اليوم بقلب مليء بالامتنان والتفاؤل الذي لا حدود له، أقبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للرئاسة”.واستقبل الحضور تصريح ترامب بحفاوة بالغة، ورددوا عدة مرات “أربع سنوات […]

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