الصحة تصدر بياناً جديداً حول الاعتداء على الأطباء: سنلاحقهم

2020/08/28 | 09:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة بياناً حول الاعتداءات المتكررة على الأذباء والكوادر الصحية وآخرها التي طالت مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس، الدكتور طارق الشيباني، المخصص للمصابين بكورونا في النجف.

وطالبت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية أن تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الأبيض”، مؤكدة أنها “ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها”.

ودعت “مجلس القضاء الأعلى الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الأطباء” كما دعت أبناء الشعب إلى “مساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم ، حيث تقدم المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل لكافة المواطنين وعلى مدار الساعة”.

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