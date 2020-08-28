ترمب يرشح نفسه رسميا لفترة رئاسية ثانية: بماذا وعد هذه المرة؟!

2020/08/28 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميا، الجمعة، على الترشح لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري، مطلقا وعودا انتخابية جديدة.

وقال ترمب، في مؤتمر الحزب في حديقة البيت الأبيض: "أعزائي الأمريكيين، أوافق اليوم بقلب مليء بالامتنان والتفاؤل الذي لا حدود له، أقبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للرئاسة".

واستقبل الحضور تصريح ترمب بحفاوة بالغة، ورددوا عدة مرات "أربع سنوات أخرى".

ووعد الرئيس ترمب في حالة إعادة انتخابه، بتعافي الاقتصاد الوطني بسرعة بعد وباء فيروس كورونا المستجد، وتحويل الولايات المتحدة إلى "دولة إنتاجية عظمى".

ونسب الفضل إلى نفسه في اتخاذ "أشد الإجراءات" ضد الصين، وتعهد بإكمال الجدار على الحدود مع المكسيك، ووعد بمعاقبة الشركات التي نقلت الوظائف وفرص العمل إلى الخارج.

ووصف الرئيس ترمب، الديمقراطيين بالراديكاليين الذين سيدمرون أسلوب الحياة الأمريكي، كما أعرب عن اعتقاده بأن خصمه جو بايدن سيعيد فرض الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيضر بالاقتصاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة يوم 3 تشرين الثاني المقبل وسيواجه ترمب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

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