نقابة الفنانين تبلغ اعضائها نبأ سارا طالما انتظروه (وثيقة)

2020/08/28 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، حصول موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تخصيص قطع أراض سكنية للفنانين العراقيين.

وأبلغ نقيب الفنانين جبار جودي في كتاب، فروع النقابة في المحافظات كافة بحصول الموافقة على توزيع اراضي سكنية غير مخدومة للفنانين العراقيين كل في محافظته والمهيئة للتوزيع ببدل قدره 250 دينارا للمتر المربع الواحد.

وأشار الى ان التوزيع يشمل لمن يحمل هوية النقابة ونافذة لغاية 31/12/2020 مع كتاب تأييد معنون الى بلدية المحافظة صادر من المركز العام.

وكان وفد من مجلس نقابة الفنانين ومن الشخصيات الفنية المعروفة، التقى برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزيران الماضي، حيث قدم لهم جملة وعود ومن بينها توزيع قطع اراض سكنية.

جدير ذكره ان الفنانين العراقيين طالما اشتكوا من اهمال الحكومات المتعاقبة لحقهم في الحصول على قطع اراض سكنية.

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