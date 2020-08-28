افضل 5 أطعمة تزودك بالطاقة وتحارب التعب والإجهاد

2020/08/28 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعب هو مؤشر على نفاد طاقة جسمك وعليك تزويده بالطاقة ليعمل مرة أخرى، ولأن وقود الجسم هو الطعام، فهل يعنى هذا أن كل أنواع الطعام تعمل كوقود جيد؟ وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth” فأن الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية هي أفضل أنواع الوقود للجسم، هذه كافية للاحتياجات الغذائية وتجعل الجسم يعمل مرة أخرى، وكلما شعرت […]

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