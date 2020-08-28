العراق … بالصور ضبط منصات صواريخ في منطقة البيجية وسط بغداد

2020/08/28 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قامت قوة من وزارة الداخلية العراقية بضبط مجموعة من منصات اطلاق الصواريخ غرب العاصمة بغداد وتحديداً في منطقة البيجية.وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، اليوم الجمعة، ان ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، مؤكدة ان انطلاق الصواريخ كان من […]

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