نائب: على الكاظمي تقديم الموازنة لتنفيذ برنامجه الحكومي

2020/08/28 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصشدد النائب المستقل باسم خشان، على ضرورة تقديم الموازنة من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي، لافتا الى ان الكاظمي لايمتلك رؤية اقتصادية لقيادة العراق.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “البرنامج الحكومي يحتاج الى مبالغ لتنفيذه، في وقت يتوجب على الحكومة تقديم الموازنة من اجل الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ برنامجها”.وأضاف ان “قانون الموازنة يحتاج الى دراسة الإيرادات والمدخولات التي تحصل عليها الدولة، وعلى العكس من ذلك فأن الكاظمي لايمتلك تلك الخبرة اللازمة للنهوض اقتصاديا بالعراق”.وبين ان “بعض الفئات غير واعية ولاتمتلك قدرة على التمييز بين القرارات الصحيحة والخاطئة، لذا فأن العراق بحاجة الى شخص واعي وفاهم يمتلك ثقافة سياسية واقتصادية لادارة وقيادة العراق”.



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