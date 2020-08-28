غضب وتدخل رسمي بعد فيديو لاعتداء

2020/08/28 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد تداول فيديو لاعتداء عدد من المواطنين على مدير مستفى بالنجف.

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