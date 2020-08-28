2020/08/28 | 10:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر مختصون، الجمعة، قائمة بأسعار صرف الدولار والنفط المعادن في الاسواق العراقية. وضمت القائمة التي رصدها "ناس"، (28 آب 2020)، أسعار صرف الدولار واليورو والليرة التركية والجنيه الاسترليني، بالاضافة الى اسعار الذهب والنفط.

اليوم : الجمعة : 28 - 8 - 2020

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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,70 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,60 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 734,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق.. قائمة أسعار الدولار والنفط والذهب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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