مقتل ثلاثة أشخاص بسبب خلاف على أرض في ذي قار

2020/08/28 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (28 آب 2020)، بمقتل ثلاثة أشخاص بسبب خلاف على أرض في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصاً أطلق النار على ثلاثة أشخاص، وقتلهم، أثر خلاف على أرض، في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية".

وأشار المصدر الى ان "القاتل، بعد إطلاق الرصاص نحو الاشخاص الثلاثة، لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

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