تعرف على أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية والذهب والنفط لليوم الجمعة

2020/08/28 | 10:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية، والذهب والنفط، لليوم الجمعة 28 آب 2020.

أسعار صرف الدولار في مكاتب وشركات الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500سعر شراء الدولار : 122,500…………………..

أسعار العملات العالمية الأجنبية :

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,70 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,60 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 734,10 ليرة تركية………………………

المعادن :

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,10$

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النفط :

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار

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