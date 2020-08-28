الحلبوسي: في مديتني البعض الشعارات الرنانة لاسقاطها بيد الإرهاب واضعاف الدولة

2020/08/28 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، ان السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة يهدد الأمن المجتمعي.و أضاف الحلبوسي من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن ” ‏في مدينتي، استخدم البعض شعاراته الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة، فسقطت المدينة بيد الإرهاب،وذقنا الويلات”.و أضاف أن السلاح الخارج عن نطاق الدولة […]

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