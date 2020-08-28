محافظ المثنى: محطة السوير ستسهم في حل الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز

2020/08/28 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المثنى- واع- فاضل الريشاوي

اكد محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الجمعة، ان محطة السوير الكهربائية ستسهم في حل الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز.

وقال جودة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"ملاكات شبكات كهرباء المثنى تمكنت من إدخال محطة السوير الثانوية بسعة (132/33 KV) إلى الخدمة بنجاح بعد إنجاز خطي المثنى المغذية للمحطة بطول (19.5) كيلومتراً"، مشيراً إلى أن"هذه المحطة ستضيف قدرة تجهيز تصل إلى 180 mva ، من خلال ثلاث محولات قدرة رئيسية سعة كل منها (63mva) ، لتسهم في حل الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز ،فضلاً عن معالجة انخفاض الفولتية لقضاء السوير وناحية الكرامة ".

وأضاف أن"هذه المحطة المهمة ستسهم في تخفيف الأحمال وتوفير ما يقارب ال 50 mw لمدينة السماوة "

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