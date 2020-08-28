رئيسة البرلمان الأميركي تهدد ترامب

2020/08/28 | 10:21 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه هددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بملاحقة السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترمب من قبل لجان في الكونغرس في حال فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وطالبت بيلوسي بايدن برفض المشاركة في أية مناظرة رسمية، معتبرة أن إجراء مناظرة متلفزة مع ترمب، سيضفي نوعا من الشرعية على أعماله المثيرة وتكتيكاته الفوضوية.

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