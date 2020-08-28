تعرف على أسعار صرف الدولار والذهب والنفط لليوم الجمعة

2020/08/28 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنشر "الاقتصاد نيوز" أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية، والذهب والنفط، لليوم الجمعة 28 آب 2020.

أسعار صرف الدولار في مكاتب وشركات الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

أسعار العملات العالمية الأجنبية :

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,70 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,60 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 734,10 ليرة تركية

المعادن :

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,10$

النفط :

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار

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