بالوثائق.. التربية تخصص استمارة لطلبة الاعدادية الذين لا يرغبون بإداء الدور الأول

2020/08/28 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 .

وأوضحت الوزارة عبر بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ، انها خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها.

ولفتت الوزارة الى ان الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم، منوهة الى ان الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات.

عمار المسعودي

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