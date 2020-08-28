إيران تدعو إلى ارغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي .

2020/08/28 | 10:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه وصف سفير ايران في منظمة الامم المتحدة اسحاق آل حبيب، دور اميركا والكيان الصهيوني في جعل الشرق الاوسط خاليا من السلاح النووي بانه هدام، داعيا المجتمع الدولي الى ارغام الكيان الصهيوني على الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي .وأبدى آل حبيب، اسفه للدور الهدام لهذين اللاعبين، مشيرا الى انهما ساهما بمنع …

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