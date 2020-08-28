حزب الله: المقاومة في لبنان دافعت عن الجميع ولن يغريها حطام المناصب

2020/08/28 | 10:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين ان المقاومة في لبنان دافعت عن الجميع ولن يغريها حطام المناصب.وقال صفي الدين ان المقاومة لا تنافس القوى السياسية على أي حطام من المناصب او اي من المواقع سواء في الحكومة أو غيرها، مشيرا الى انها واجهت وهي تعلم …

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