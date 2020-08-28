2020/08/28 | 10:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسة اللبنانية: تحديد الاثنين المقبل موعداً لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة

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