2020/08/28 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر بحث بريطاني نُشر الخميس أن الأطفال وصغار السن أقل عرضة لحالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة بالبالغين كما أن الوفاة جراء ذلك المرض الذي يسببه فيروس كورونا نادرة للغاية بين الأطفال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة بريطانية واسعة تحسم قضية تأثير كورونا على الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة بريطانية واسعة تحسم قضية تأثير كورونا على الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).