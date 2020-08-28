2020/08/28 | 10:47 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: مقتل ثلاثة اشقاء في الرفاعي على يد قريب لهم بسبب قطعة ارض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/28 | 10:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: مقتل ثلاثة اشقاء في الرفاعي على يد قريب لهم بسبب قطعة ارض) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: مقتل ثلاثة اشقاء في الرفاعي على يد قريب لهم بسبب قطعة ارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).