التربية تعلن آلية تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي: دفعة واحدة!

2020/08/28 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن آلية تأجيل امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 للطلبة الراغبين بذلك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آب 2020)، أنها "خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها".

وأضاف البيان، أن "الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم"، مشيراً إلى أن "الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات".

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