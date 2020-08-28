 Love You Forever يحقق 38.3 مليون دولار أعلى إيرادات فى العالم بعد فتح السنيمات

2020/08/28 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..حقق الفيلم الرومانسى الصينى “Love You Forever” فى يوم افتتاحه 38.3 مليون دولار، وهذا الرقم هو أعلى نتيجة ليوم واحد حققها أى فيلم فى جميع أنحاء العالم منذ إعادة فتح السينمات بعد جائحة فيروس كورونا.ويحكى الفيلم قصة رجل قادر على العودة بالزمن إلى الوراء لإنقاذ الحياة القصيرة المأساوية لحبيبته الصغيرة، لكن قدرته […]

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