التربيـة تحدد الية تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الدراسة الاعدادية

2020/08/28 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 .وأوضحت الوزارة ، في بيان انها " خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملؤها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها " .واضافت ، ان" الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم، مبينة ان " الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات "./انتهى5

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