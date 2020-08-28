حملة خدمية مكثفة في طريق ياحسين لمواكبة حركة الزائرين

2020/08/28 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت الملاكات الفنية لامانة بغداد حملة خدمية لمسارات وطرق الزئرين وحتى نهاية مراسم الزيارة الاربعينية الخاصة باستشهاد الامام الحسين عليه السلام .وقالت الامانة ، ان " الحملة تتضمن تنظيف الطريق والاهتمام بالاشجار وغيرها من الاعمال الخدمية الاخرى لطريق بغداد-بابل وطريق ( يا حسين ) الذي يعـد من ابرز الطرق التي يسلكها الزائرون القاصدون مدينة كربلاء المقدسة"./انتهى5

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