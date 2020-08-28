صحة البصرة تخصص مختبر مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين والأجانب الراغبين بالسفر

2020/08/28 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلنت دائرة صحة البصرة تخصيص المختبر الخاص في مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق بما فيهم الأجانب العاملين في الشركات النفطية ، مشيرة الى انه سيتم فتتاح مختبر أخر لفحص مسحات الراغبين بالسفر بمركز المدينة خلال الأيام المقبلة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه انه تم وضع الية لاستقبال الراغبين بالسفر وهي الاتصال بالأرقام التالي ، ٠٧٨٣٥٧٢٣١٧٥ ، ٠٧٨٣٥٠١٠٧٠٧ لحجز موعد للحضور واخذ المسحة قبل ٧٢ ساعة من موعد السفر مع اعتماد وثيقة السفر ( الجواز ) النافذ في إجراءات الفحص .واضافت " ان وحدة المختبرات خصصت لاستقبال المواطنين من سكنة قضاء الزبير ومركز مدينة البصرة بالإضافة للعاملين الأجانب في الشركات النفطية وبشكل مستمر على مدى 24 ساعة متواصلة لجميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية .وتابعت الدائرة انه يتم إعلام صاحب المسحة من الراغبين بالسفر بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية من خلال أجهزة الهاتف خلال فترة 24 ساعة.



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