التربية تخصص استمارة لطلبة الاعدادية الراغبين بتأجيل امتحانات الدور الأول

2020/08/28 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة التربية، آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 .

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه أن يملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ،ويتم التقديم عبر المدرسة التابع لها".

وأشار البيان إلى أن"الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بأداء أي امتحان لأيّ (مادة)، إذ يتم أداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ،ويُعد دور أول لهم"، منوهاً بأن"فترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات".

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