الأنبار تعيد فتح الملاعب والأنشطة الرياضية

2020/08/28 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت محافظة الأنبار اليوم الجمعة موافقتها على إعادة فتح ملاعب كرة القدم والأنشطة الرياضية مع إجراءات وشروط تتعلق بالسلامة من فيروس كورونا.

وقال معاون محافظ الأنبار لشؤون الشباب والرياضة صفاء الريشاوي للوكالة الرسمية إن “الكثير من المناشدات وردت من الشباب والرياضيين في محافظة الأنبار، لإعادة فتح ملاعب كرة القدم والأنشطة الرياضية”، لافتاً إلى أن”محافظ الأنبار وافق على إعادة الأنشطة الرياضة والملاعب،شرط الالتزام بإجراءات خلية الأزمة الخاصة بشروط السلامة وتعفير الملاعب”

ودعا الريشاوي “رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية إلى اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة بهذا الشأن”.

وكانت محافظة الأنبار سجلت 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بحسب الموقف الوبائي اليومي المعلن من وزارة الصحة والبيئة أمس الخميس.

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