المنافذ الحدودية : ضبط (7) حاويات في ميناء ام قصر تم تزوير وثائقها

2020/08/28 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط (7) حاويات حجم 40 قدماً تم تزوير وصل قبض إيرادات الدولة وكذلك وجود مواد لم يصرح بها بغية تهريبها والتلاعب بمنشأ البضاعة المستوردة ، والمنجزة معاملاتها خلافاً للضوابط والتعليمات من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة في المنفذ الحدودي.واضافت […]

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