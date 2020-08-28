2020/08/28 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رأى رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، ان مشروع الشام الجديد الذي يعمل له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحدث نهضة اقتصادية كبرى في حال نجاحه.وقال وهاب في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، ان “مشروع الشام الجديد الذي يعمل له الرئيس مصطفى الكاظمي سيحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي لبناني : مشروع الشام سيحدث نهضة اقتصادية كبرى في حال نجاحه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي لبناني : مشروع الشام سيحدث نهضة اقتصادية كبرى في حال نجاحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).